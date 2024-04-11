В Харькове произошла серия взрывов

Несколько взрывов прозвучали в украинском Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В городе послышался «прилет», — написал градоначальник.

Согласно его информации, вслед за первым взрывом в Харькове было зафиксировано еще несколько

«Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными», — предупредил Терехов.

Перед этим сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Позднее в городе Николаеве на Украине прогремел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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