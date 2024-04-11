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За сутки российские силы ПВО сбили 266 украинских беспилотников

Минобороны РФ: за сутки ПВО сбила 266 беспилотников и три бомбы JDAM

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РИА «Новости»

За минувшие сутки силы российской противовоздушной обороны сбили 266 запущенных Украиной боевых беспилотников. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Помимо беспилотников, российская ПВО сбила четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Минобороны уточняет, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 дронов, 500 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, из строя выведены 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 военных автомобилей.

11 апреля стало известно, что в Киевской области полностью разрушена Трипольская ТЭС.

В тот же день пророссийское подполье рассказало об ударе по заводам в Харькове.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отомстили за офицера пресс-центра Минобороны РФ.

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Операция на Украине
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