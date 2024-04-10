«Калашников» стал производителем электробайков

Производитель вооружений концерн «Калашников» выпустил ретро-байк «Иж-49» в электрической версии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла Иж-49 в рамках создания лимитированной партии двухколесной техники под брендом «Иж». Одноместный электробайк, представленный в ретро-стиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», — сообщили в концерне «Калашников».

Модель оснащена литий-ионным аккумулятором с запасом хода около 100 километров — значение может варьироваться в зависимости от скорости и стиля вождения. Максимальная скорость ограничена 95 км/ч, а вес электромотоцикла составил 130 килограмм.

Концерн «Калашников» является наследником завода «Ижмаш», который выпускал также мототехнику, помимо вооружений.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» выпустит лимитированную серию реплик мотоциклов «Иж».

Ранее в России рассказали о работе над электромотоциклами Aurus.