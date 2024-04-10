На Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации осужденных

Верховная рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует трансляция с заседания парламента, которую ведет на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В поддержку законопроекта проголосовал 281 депутат.

По его словам, принимать на службу в украинскую армию предлагается определенные категории заключенных — тех, кто совершил нетяжкие преступления.

«Нужно дать возможность осужденным воевать», — сказал депутат.

Он отметил, что осужденные по тяжким статьям не получат разрешение на мобилизацию.

До этого Гончаренко заявлял, что законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине, который начинает рассматривать во втором и окончательном чтении Верховная рада, планируется принять за два дня.

В марте 2023 года «Страна.ua», ссылаясь на украинское министерство обороны, сообщила, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию.

Ранее на Украине задержали экс-депутата при попытке выехать из страны.