В Крыму разбился вертолет Ми-24

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма из-за отказа авиатехники. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, авария произошла 10 апреля около 6:00 по московскому времени. Боевая машина выполняла плановый полет над Черным морем. Из-за технических причин вертолет упал на западном побережье Крыма.

«Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — отмечается в сообщении.

В апреле вертолет Ми-24 министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики. На борту находились три члена экипажа, всем им удалось выжить.

До этого в Белгородской области рядом с территорией поселка Ровеньки упал российский военный вертолет Ми-8. На борту были четыре человека. Воздушное судно получило механические повреждения, а одного человека, находившегося внутри вертолета, госпитализировали. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.

Ранее в США потерпел крушение военный вертолет Apache.