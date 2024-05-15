Глухонемая россиянка напала на врача с ножом из-за безуспешного лечения грыжи 8 лет назад

Врач из Симферополя получила травму во время визита глухонемой пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Женщина пришла в кабинет невролога, но рассказать о своих проблемах не смогла. После этого врач попросила написать жалобы на листке. Пациентка опустила руку в сумку, но вместо листа достала нож и ударила медработника.

В результате сотрудница учреждения получила резаную рану. Специалисты оказали ей необходимую помощь и наложили швы.

По словам самой посетительницы, в 2016 году она обращалась к этому врачу, но назначенное лечение не помогло избавиться от грыжи. Это побудило россиянку спустя восемь лет напасть на невролога. Она также добавила, что планировала ударить медика в шею.

До этого во Франции 68-летний мужчина напал на врача. Пациент опоздал на прием, поэтому медик отказался его принять. Пожилому французу это не понравилось, поэтому он призвал врача выйти на бой. Мужчина повалил на пол сотрудника учреждения, из-за чего последний получил травму бедра.

Ранее в Петербурге мужчина вызвал скорую помощь для своей подруги и напал на врачей.