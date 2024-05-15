Обвинение просит продлить арест фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова», — говорится в сообщении.

Срок ареста всех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале был продлен до 22 мая. Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что время для обсуждения вопроса о том, что будет на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», еще не пришло.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».