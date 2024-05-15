Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После пожара на свалке в Новосибирске прошел пластиковый дождь

В Новосибирске пожаловались на дождь из пластика после пожара на свалке

close
100%
Агентство безопасности «Гвардия»

В Новосибирске после пожара на свалке пожаловались на дождь из пластика. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в социальных сетях распространилось видео, где жители города рассказывают о пластиковом дожде и каплях жженой пластмассы, которые они обнаружили на автомобилях. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что такое явление могло возникнуть из-за сильного ветра.

«Это может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе, таким образом, продукты горения распространились, они все-таки тяжелее капель дождя», — рассказала Кичанова, передает ТАСС.

Сообщается, что на городском мусорном полигоне 14 мая произошел пожар — левобережье Новосибирска заволокло смогом, а жители стали жаловаться на затруднение дыхания. Пожар локализовали на площади в 6 га и планируют полностью потушить его до конца текущей недели.

Ранее в многоэтажном доме Новосибирска произошел взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами