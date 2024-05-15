После пожара на свалке в Новосибирске прошел пластиковый дождь

В Новосибирске после пожара на свалке пожаловались на дождь из пластика. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в социальных сетях распространилось видео, где жители города рассказывают о пластиковом дожде и каплях жженой пластмассы, которые они обнаружили на автомобилях. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что такое явление могло возникнуть из-за сильного ветра.

«Это может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе, таким образом, продукты горения распространились, они все-таки тяжелее капель дождя», — рассказала Кичанова, передает ТАСС.

Сообщается, что на городском мусорном полигоне 14 мая произошел пожар — левобережье Новосибирска заволокло смогом, а жители стали жаловаться на затруднение дыхания. Пожар локализовали на площади в 6 га и планируют полностью потушить его до конца текущей недели.

Ранее в многоэтажном доме Новосибирска произошел взрыв.