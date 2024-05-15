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Двукратная олимпийская чемпионка объяснила свой отказ от Игр-2024

Фехтовальщица Позднякова объяснила отказ от участия в Играх-2024 воспитанием

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица София Позднякова, дочь президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, объяснила, почему приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры — 2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я сделала свой выбор. Он основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность. Да и фехтование — благородный вид спорта», — заявила Позднякова.

В апреле спортсменка сообщила, что условия, на которых можно попасть на Олимпиаду, для нее неприемлемы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД РФ назвали преступлением заявления главы МОК.

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