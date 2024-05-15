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Польша усиливает заграждение на границе с Белоруссией

В Польше рассчитывают начать военное усиление восточной границы в 2024 году

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Michal Dyjuk/AP

Польша модернизирует и усиливает восточную границу, где страна граничит с Белоруссией. Об этом заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По его словам, заграждение модернизируется, усиливается, МВД и администрация президента принимает «очередные решения» в целях безопасности и непроходимости польской границы.

«Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс», — сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Он добавил, что власти будут объявлять обо всех решениях в этой сфере.

13 мая сообщалось, что Польша укрепляет границы с Белоруссией и Украиной, страна начала возведение фортификационных сооружений. На модернизацию заграждения планируют потратить около €350 млн. Это связано с тем, что польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее сообщалось, что Польша не будет принимать нелегалов в рамках «Пакта о миграции».

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