Продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ ускорится на ореховском направлении, в том числе в районе села Вербового, после того, как группировка войск «Днепр» освободила населенный пункт Работино в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

«С освобождением Работина понятие работинского плацдарма сходит на нет, сейчас процесс продвижения [российских войск] ускорится, в том числе со стороны населенного пункта Вербовое», — сказал Рогов.

По его словам, ВС РФ зачистили Работино от Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдаты которых удерживали четыре точки, и двинулись в наступление. Сейчас идет борьба за высоты, окружающие населенный пункт. Значительная часть этих высот уже освобождена, отметил эксперт.

Рогов добавил, что пока украинские военные контролируют высоты к северу от Работина, именно за них сейчас и идет борьба.

15 мая Минобороны РФ проинформировало, что группировка «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области.

До этого Рогов заявил, что в украинском информационном пространстве, в том числе в Telegram-каналах и социальных сетях, начали зачищать сообщения о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области.

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