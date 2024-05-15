«Много раз ходил по краю»: Топалов о жизни до Тодоренко

Певец Влад Топалов на шоу о сверхспособностях «Человек-невидимка» рассказал о своей жизни до брака с телеведущей Региной Тодоренко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Топалова, Тодоренко поменяла его жизнь.

«Я много раз ходил по краю. То, как моя жизнь преобразилась за последние годы буквально во всех смыслах — и в здоровье, и в личном плане, и в финансах, и в карьере, и в самореализации, — иначе как чудом не назовешь», — говорит артист.

Его брак с Тодоренко, признается Топалов, не раз спасала терапия.

«Конечно, как все люди, мы ругаемся. Я очень темпераментный, и моя жена, скажем так, не менее», — поделился Топалов, отметив, что у них с супругой разные взгляды на жизнь и разное прошлое.

Накануне телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, как влюбилась в певца Алексея Чумакова. По ее словам, для этого ей пришлось сходить на его концерт.

«Я сходила и все, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина и не стоит его отпускать», — говорит она.

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