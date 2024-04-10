В Одессе ночью прогремел взрыв

В Одессе на юге Украины ночью прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Какие-либо подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.

Ночью в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 10 апреля взрывы гремели также в соседней Николаевской области Украины. Первоначально взрывы произошли в областном центре Николаеве, затем прозвучали и в области. Областные и городские власти пока не дали комментариев по ситуации.

Министерство обороны России регулярно подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 апреля сообщалось, что в Одесской области поврежден инфраструктурный объект. Попадание привело к повреждению административных и технических помещений. В течение дня в Одесской области несколько раз объявляли предупреждение об угрозе с воздуха.

Ранее российские военные уничтожили недалеко от Одессы ЗРК IRIS-T.