В Николаеве и Николаевской области Украины прозвучали взрывы

В Николаевской области Украины ночью прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Первоначально взрывы произошли в областном центре Николаеве. Затем взрывы прозвучали и в области.

Областные и городские власти пока не дали комментариев по ситуации. Также неизвестны никакие подробности.

Сейчас в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв.

За несколько часов до этого сообщили, что в Одесской области поврежден инфраструктурный объект.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили две украинские станции ПВО и ЗРК IRIS-T в районе Одессы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Китае назвали ФАБ-3000 бомбой «судного дня» для ВСУ.