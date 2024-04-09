Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления

Украина уже имеет план нового контрнаступления. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild.

Он также отметил, что для проведения наступательной операции Украине нужно получить современные системы вооружения от зарубежных партнеров, в том числе США. Вместе с тем политик выразил надежду, что партнеры предоставят его стране современные технологии для производства новейших типов вооружения.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что без финансовой и оборонной поддержки конгресса , который должен утвердить стратегию о помощи Киеву, Украине будет тяжело остаться независимым государством.

Он также сказал, что Украина уже готова получать военную помощь от Соединенных Штатов в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее отставной полковник СБУ заявил о подготовке российской армии к мощному наступлению.