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В зоне СВО заметили танк с необычным «мангалом» от дронов

Танк Т-72 с уникальным антидроновым козырьком появился в зоне СВО на Украине

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Танк российских войск, оснащенный необычным антидроновым козырьком, заметили в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Речь идет о защите от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которую называют «мангалом». При этом замеченный на поле боя танк обладает его усовершенствованной версией.

Машина получила сплошной козырек, закрывающий крышу корпуса и башни. Более того, под навесом оказались и борта танка Т-72. В то же время конструкция прикрыла некоторые участки кормы и ходовой части машины.

В материале уточняется, что вместе с козырьком танк был оснащен колейным минным тралом КМТ-6.

Обычно танки, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО), получают антидроновые козырьки меньшего размера. Такие конструкции закрывают только башню и часть корпуса.

В январе 2024 года министерство обороны РФ сообщило, что на российские танки начали устанавливать комплексы подавления FPV-дронов «Сания». По данным разработчика, эти козырьки способны сканировать пространство на наличие угрозы на расстоянии до 1,5 км и подавлять БПЛА на расстоянии до одного км.

Ранее россиянам рассказали о принципе работы антидроновых ружей.

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Операция на Украине
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