В Литве появится совет по киберзащите

В министерстве национальной обороны Литвы заявили, что создают Совет киберзащиты Вооруженных сил страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что проект был одобрен Государственным советом обороны Литвы, в текущий момент он внесен на рассмотрение правительства.

Совет будет внедрять системы связи и информации на стратегическом и оперативном уровнях, а также обеспечивать их взаимодействие с НАТО, системой национальной обороны и другими учреждениями и организациями. В литовском министерстве подчеркнули, что совет также будет осуществлять кибероперации и займется киберзащитой стационарных и мобильных систем связи, информационных систем и сетей системы национальной обороны.

В феврале в эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн. На этой базе специалисты НАТО станут проводить исследования, испытания и разработки в области радиоэлектронной борьбы.

Ранее кибермошенники украли у клиентов российских банков рекордную сумму в 2023 году.