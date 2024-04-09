Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС после проезда представителей МАГАТЭ

Атака беспилотного летательного аппарата по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской атомной электростанции произошла через десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Атака ВСУ произошла спустя десять минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, возвращавшиеся с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», — сказала она.

Яшина уточнила, что в учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС проходят обучение и отрабатывают технологические операции.

«Сотрудники и оборудование этого уникального центра не пострадали», — добавила директор по коммуникациям.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал фото поврежденной дроном крыши Запорожской АЭС.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась.