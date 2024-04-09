Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил на границе Белгородской области украинские дроны

Расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора ЗРК. Затем были осуществлены пуски ракет, и дроны были успешно поражены. Уничтоженные беспилотники использовались для корректировки и наведения целей артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме дронов, ЗРК «Тор-М2» успешно сбивает вражеские ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня. Эти цели из-за высокой скорости полета являются непростыми. Но процесс их уничтожения отработан у российских зенитчиков до автоматизма.

Отмечается, что ЗРК «Тор-М2» способен стрелять одновременно по четырем целям, в том числе и по самым малоразмерным.

До этого сообщалось, что завод «Купол» повысит возможности ЗРК «Тор».

Ранее сообщалось, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.