Командующие Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются безрассудными и имеют карьерные амбиции. Об этом пишет газета New Yorker со ссылкой на военнослужащих первого отдельного штурмового батальона.

Командир батальона с позывным «Перун» заявил, что тактика украинских командующих безрассудна. Он отметил, что это объясняет тупиковую ситуацию ВС Украины на фронте.

Один из офицеров батальона сообщил, что командование ВСУ не считается с потерями своей армии. «Перун» добавил, что для полковников этот конфликт является хорошей возможностью стать генералами.

Днем 8 апреля командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что украинцы стали опасаться сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов).

До этого стало известно, что молодые украинцы начали копить и тратить деньги на взятки для военкоматов.

Ранее в ВСУ заявили, что при проведении мобилизации на Украине нельзя будет «отсидеться».