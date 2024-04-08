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Российские беспилотники атаковали нефтебазу в Житомирской области Украины

«РВ»: российские дроны взорвали нефтебазу в Житомирской области Украины

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РИА Новости

Силы РФ уничтожили нефтебазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области. Об этом сообщили российские военные корреспонденты в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага», — говорится в сообщении.

После удара начался мощный пожар. До этого в украинском регионе была объявлена воздушная тревога.

В Министерстве обороны РФ пока не комментировали информацию.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группа бойцов украинского подразделения «Азов» (организация запрещена в России) была уничтожена на окраинах города Часов Яр.

Также командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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