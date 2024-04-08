Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украину предупредили о неизбежной нехватке боеприпасов

Аналитик Масала: план Чехии и Эстонии не спасет Украину от дефицита боеприпасов

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для украинских войск не спасут их от острого дефицита боеприпасов в ближайшие месяцы. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала Welt заявил военный аналитик Карло Масала.

Он отметил, что чешские и эстонские власти действительно нашли снаряды для Киева. Однако теперь Прага и Таллин должны вести переговоры по закупке этих боеприпасов и заключить соответствующие соглашения, подчеркнул эксперт.

«Потом их (снаряды. — «Газета.Ru») надо купить, потом их надо доставить на Украину. Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов», — сказал Масала.

В то же время аналитик обратил внимание, что ситуация с поставками снарядов в зону украинского конфликта в большей степени зависит от возможностей стран Европы. Ход предвыборной гонки в США мало влияет на положение дел на поле боя, уточнил он.

Однако, по мнению эксперта, в зависимости от итогов предстоящих выборов американского президента Киев может столкнуться с большими переменами. В частности, речь идет о возможности полного прекращения помощи со стороны Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа.

2 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика решительно поддерживает план Чехии по поставкам боеприпасов на Украину. Речь идет о предложении Праги закупить около 800 тыс. снарядов за пределами западных стран.

Ранее в Чехии рассказали, как идет сбор средств на покупку боеприпасов для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами