Украину предупредили о неизбежной нехватке боеприпасов

Инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для украинских войск не спасут их от острого дефицита боеприпасов в ближайшие месяцы. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала Welt заявил военный аналитик Карло Масала.

Он отметил, что чешские и эстонские власти действительно нашли снаряды для Киева. Однако теперь Прага и Таллин должны вести переговоры по закупке этих боеприпасов и заключить соответствующие соглашения, подчеркнул эксперт.

«Потом их (снаряды. — «Газета.Ru») надо купить, потом их надо доставить на Украину. Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов», — сказал Масала.

В то же время аналитик обратил внимание, что ситуация с поставками снарядов в зону украинского конфликта в большей степени зависит от возможностей стран Европы. Ход предвыборной гонки в США мало влияет на положение дел на поле боя, уточнил он.

Однако, по мнению эксперта, в зависимости от итогов предстоящих выборов американского президента Киев может столкнуться с большими переменами. В частности, речь идет о возможности полного прекращения помощи со стороны Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа.

2 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика решительно поддерживает план Чехии по поставкам боеприпасов на Украину. Речь идет о предложении Праги закупить около 800 тыс. снарядов за пределами западных стран.

Ранее в Чехии рассказали, как идет сбор средств на покупку боеприпасов для Украины.