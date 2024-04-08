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Российские военные уничтожили украинский танк Т-64 на Купянском направлении

Бойцы ВС России «Ланцетом» уничтожили танк Т-64 ВСУ на Купянском направлении

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Запад», используя дрон-камикадзе «Ланцет», уничтожили танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

По его словам, операторы беспилотника уничтожили боевую машину противника в районе населенного пункта Бочаровка.

Бигма также рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки уничтожили три беспилотных летательных аппарата, в том числе две «Валькирии» и «Фурию».

Он отметил, что потери противника на Купянском направлении составили до 30 бойцов, две установки реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», семь минометных расчетов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и два автомобиля.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе украинской армии на Купянском направлении. В министерстве рассказали, что действовали расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.

Ранее российский полковник назвал главное оружие РФ.

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Операция на Украине
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