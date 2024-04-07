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ВСУ ударом повредили четыре трансформатора и три подстанции в Запорожье

Балицкий: ВСУ ударили по Запорожской области и повредили четыре трансформатора

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Depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области и вывели из строя четыре трансформатора. Об этом доложил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«ВСУ нанесли очередной удар по критической инфраструктуре города Пологи», — написал он.

Согласно информации главы региона, атака вывела из строя четыре трансформатора и три подстанции, которые питают электричеством город и Пологовский район.

В публикации отмечается, что украинские войска вели стрельбу по жилому сектору города Каменка-Днепровская, вследствие чего повреждена линия электропередачи (ЛЭП). В настоящее время аварийные службы стараются ликвидировать последствия терактов и отремонтировать объекты критической инфраструктуры города.

«Пострадавших нет», — резюмировал губернатор.

В марте Балицкий сообщал, что прилет со стороны ВСУ обесточил город Пологи в Запорожской области.

Ранее в РФ заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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