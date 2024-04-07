В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендуют оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого в министерстве обороны России заявили о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа в Белгородской области.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

Отмечалось, что под обстрел попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ.