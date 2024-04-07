В РФ запущен проект акустического мониторинга неба «Крыло» для защиты от дронов

В России инициирован запуск гражданского проекта «Крыло», в рамках которого будет осуществляться акустический мониторинг воздушного пространства для защиты от украинских дронов. Об этом со ссылкой на грозненское конструкторское бюро «Талламхо» («Следопыт») сообщает ТАСС.

Сейчас ежесуточно происходит до 150 прилетов вражеских беспилотников, при этом особенно страдают приграничные российские регионы. Поэтому инициативной группой специалистов запущен гражданский проект «Крыло», в рамках которого будет производиться акустический мониторинг воздушного пространства для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Специальные наружные акустические датчики будут крепиться за окнами зданий и передавать собранные данные через домашний Wi-Fi. Сервер отслеживает наличие звуков, схожих с шумом двигателя дронов, и рассчитывает направление движения беспилотников.

В конструкторском бюро «Талламхо» отметили, что в рамках проекта «Крыло» будет построена целая сеть, которую можно назвать своеобразной социальной сетью безопасности.

До этого сообщалось, что Украина запланировала выпустить в этом году более 2 млн. дронов.

Ранее сообщалось, что у Украины появится способный долететь до Урала беспилотник.