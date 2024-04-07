В украинский законопроект о мобилизации хотят вернуть ограничения для уклонистов

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, комитет решил заново рассмотреть вопросы блокирования счетов, запрета управления автомобилем и выезда за границу для уклонистов. Ранее эти нормы были из законопроекта исключены правками. Теперь их могут снова туда вернуть.

Она подчеркнула, что без изменения осталось смягчение положения об электронном кабинете призывника.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что закон о мобилизации на Украине примут на следующей неделе.

По словам Железняка, 10-11 июня Рада рассмотрит три закона: о мобилизации, о внесении в Уголовный кодекс положений о нарушениях в ходе мобилизации и закон о мобилизации судимых лиц.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отказе от планов мобилизовать 500 тыс. человек.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.