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В Госдуме прокомментировали возможность появления французских солдат на территории Украины

Депутат Белик: французские солдаты на Украине будут вне закона

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Дмитрий Белик заявил, что французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все солдаты иностранных армий, включая французских, которые окажутся на территории Украины, получат статус наемников. Это значит, что для российской армии они будут вне закона, подчеркнул парламентарий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Свое заявление украинский лидер сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков для помощи ВСУ. Французский президент также предложил разместить иностранных военных на границе с Белоруссией, чтобы высвободить резервы ВСУ, задействованные на данном участке.

В феврале Макрон не исключил отправки на Украину солдат стран Европы. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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