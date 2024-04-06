Стало известно, что Индия получит два российских военных корабля

В ближайшее время Индия получит два военных корабля российского производства. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Индии.

По данным журналистов, Индия получит российские корабли в рамках сделки, заключенной в 2018 году, на поставку четырех судов. В публикации говорится, что один корабль будет передан в сентябре, а другой — в начале 2025 года.

Авторы статьи пишут, что строительство еще двух кораблей ведется в Индии, в сотрудничестве с Россией, но работа отстает от графика из-за проблем, которые вызваны антироссийскими санкциями.

До этого министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии.

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