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Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад ВСУ

Премьер Шмыгаль: Украине нужна помощь Запада для оснащения новых бригад ВСУ

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть несколько новых бригад, однако для их полного оснащения нужны поставки военной техники и боеприпасов от Запада.

«У нас есть несколько новых бригад..., но мы ждем технику, боеприпасы от наших партнеров. Когда это у нас будет, эти бригады будут полностью сформированы и мы увеличим наши возможности», — сообщил Шмыгаль в интервью эстонскому каналу ERR.

5 апреля премьер сказал, что первоначальные планы по мобилизации 500 тысяч человек в украинскую армию были сокращены. Причиной изменения планов стала замена главнокомандующего, аудит ВСУ и ротация на линии фронта, отметил Шмыгаль.

До этого премьер-министр Украины обратился к уехавшим согражданам с призывом возвращаться на родину и подписывать контракт с ВСУ. Шмыгаль напомнил, что вернувшихся в страну украинцев ждут программы государственной поддержки, в том числе поддержки малого бизнеса или помощи в восстановлении или замене жилья.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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