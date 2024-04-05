На Украине подтвердили сокращение планов по мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды ВСУ были сокращены. Интервью с украинским политиком опубликовало эстонское издание ERR.

По словам Шмыгаля, причиной смягчения планов мобилизации стала замена главнокомандующего, аудит ВСУ и ротация на линии фронта.

«Мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент, поэтому мобилизация гораздо-гораздо тише, мягче», — подчеркнул он.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тыс. человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.