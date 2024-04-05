В России придумали способ защитить танки от дронов

«Уралвагонзавод» сообщил о вводе в серийное обращение российских танков, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы против дронов. Соответствующая статья была размещена пресс-службой завода в «Дзене».

На предприятии заявили, что с начала СВО нарастили темпы производства техники, что сопровождается постоянной модернизацией процессов производства.

«Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам. Изделия спецтехники становятся все более сложными», — подчеркивается в материале.

Заявляется, что предприятие полностью выполнило план по гособоронзаказу по итогам марта 2024 года. Отмечается, что на фоне усложнения и укрупнения производства, завод ищет новые кадры.

До этого стало известно, что корабли Черноморского флота РФ начали вооружать FPV-дронами.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.