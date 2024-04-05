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Группировка «Днепр» уничтожила до 35 человек личного состава ВСУ

Группировка «Днепр» уничтожила на Херсонском направлении 31 беспилотник ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» уничтожила на Херсонском направлении 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

По его словам, группировка войск «Днепр» занимала оборону на левом берегу Днепра. Подразделения уничтожали плавсредства противника на реке Днепр, а также вели борьбу с беспилотниками. Он отметил, что ВСУ потеряли 31 БПЛА, боевую машину РСЗО «Град» и до 35 человек личного состава.

В ночь на 5 апреля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что под Новомихайловкой российский штурмовик двое суток практически в одиночку оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт до прихода основных сил.

4 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты заняли более выгодные позиции на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Авдеевском направлениях.

Ранее российская армия добралась до Часова Яра.

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