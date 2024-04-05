Группировка «Днепр» уничтожила до 35 человек личного состава ВСУ

Группировка войск «Днепр» уничтожила на Херсонском направлении 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

По его словам, группировка войск «Днепр» занимала оборону на левом берегу Днепра. Подразделения уничтожали плавсредства противника на реке Днепр, а также вели борьбу с беспилотниками. Он отметил, что ВСУ потеряли 31 БПЛА, боевую машину РСЗО «Град» и до 35 человек личного состава.

В ночь на 5 апреля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что под Новомихайловкой российский штурмовик двое суток практически в одиночку оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт до прихода основных сил.

4 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты заняли более выгодные позиции на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Авдеевском направлениях.

Ранее российская армия добралась до Часова Яра.