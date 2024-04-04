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Экс-генерал ВСУ указал на панику Зеленского

Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил о панике Зеленского

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Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что панические рассказы украинского лидера Владимира Зеленского говорят о его некомпетентности.

«Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью», — сказал бывший военный.

Он добавил, что Зеленский остается президентом благодаря украинскому народу, и если он не разбирается в каких-то тонкостях, то необходимо создать «правительство спасения».

До этого посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что неудобные вопросы от непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского раздражение и истерику.

Политолог Владимир Скачко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на просьбы американского журналиста Такера Карлсона об интервью, поскольку боится оказаться в крайне неловком положении.

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.

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