В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Серия взрывов зафиксирована в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«В Кривом Роге раздались взрывы», — указывается в материале.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Незадолго до этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли второй за день удар по аэродрому Лозоватка в украинском Кривом Роге. Им активно пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ), в частности, для боевой авиации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.