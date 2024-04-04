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На Украине признали ослабление противовоздушной обороны

WP: в ДТЭК заявили, что ПВО Украины стала слабее, чем четыре месяца назад

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Sofiia Gatilova/Reuters

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины слабее, чем была несколько месяцев назад. Об этом сказал генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в беседе с газетой .

«Мы сейчас слабее в плане противовоздушной обороны, чем даже четыре месяца назад», — заявил Тимченко.

По его словам, на ремонт энергетических объектов уходит много времени и средств, но одна атака может перечеркнуть эти усилия и уничтожить восстановленное.

Ссылаясь на киевских чиновников, авторы статьи отмечают, что у Украины сокращаются запасы боеприпасов для средств ПВО.

До этого чешское издание Seznam zprávy писало, что Вооруженные силы России фактически полностью уничтожили энергетику Украины. В рамках атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены почти все ТЭЦ, отметили журналисты.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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