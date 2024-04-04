Премьер Украины пригласил в страну военных инструкторов со всей Европы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина приглашает на свою территорию военных инструкторов не только из Франции, но и со всей Европы. Это заявление было сделано в ходе конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая была транслирована на YouTube-канале правительства Эстонии.

Шмыгаль отреагировал на заявления французского руководства о возможной отправке контингента на Украину, подчеркнув, что Вооруженные силы Украины готовы поделиться опытом боевых действий не только с представителями Франции.

«Мы приглашаем инструкторов со всей Европы и будем рады, если Франция выполнит свое обещание и направит своих инструкторов на украинские полигоны,» — отметил украинский премьер. Он также подчеркнул, что участие западных партнеров повлияет на координацию тренировок ВСУ и призвал западных политиков рассмотреть возможность сотрудничества в этой области.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.