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На Украине сообщили о массированных ударах РФ по стратегическим объектам

Генерал ВСУ Кривонос: Россия наносит удары по стратегическим объектам Украины

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Администрация Президента Украины

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Спецпроект Сергея Мамаева» заявил, что из-за истощенной ПВО Киева Россия наносит мощные удары по стратегическим объектам Украины.

По его словам, ситуация с противовоздушной обороной на Украине критическая.

«О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО», — сказал он.

Кривонос добавил, что российская сторона накопила достаточно ресурсов для нанесения массированных ударов по стратегически важным целям Украины. Отставной генерал подчеркнул, что украинские системы ПВО не справляются с таким натиском.

Также он сказал, что за последние несколько недель ВС РФ уничтожили большое количество предприятий и стратегических объектов, расположенных на территории Украины.

2 апреля энергетический холдинг ДТЭК заявил, что атаки российских войск на украинские тепловые электростанции (ТЭС) привели к потере 80% генерирующих мощностей в государстве. По данным компании, в результате ударов пять из шести ее ТЭС получили серьезные повреждения.

Ранее на Украине подсчитали количество поврежденных объектов портовой инфраструктуры.

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