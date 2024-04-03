В Татарстане призвали предприятия самостоятельно бороться с дронами ВСУ

Предприятия Татарстана должны самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотников. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, передает Telegram-канал »Татарстан 24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона [защитит] <...> Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заявил Минниханов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал усиление мер безопасности в РФ после атаки БПЛА в Татарстане.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».