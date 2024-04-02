Генерал ВСУ оценил удары российских войск по украинским предприятиям

Вооруженные силы РФ за последние несколько недель уничтожили большое количество предприятий и стратегических объектов, расположенных на территории Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос.

«Если подсчитать, сколько подорвано и уничтожено за последние только две недели объектов критической инфраструктуры Украины, то <...> можно сказать, что россияне системно [их ликвидируют]», — отметил эксперт.

Он добавил, что еще в 2020 году начал предупреждать о возможности такого развития событий. При этом, по мнению Кривоноса, для исправления ситуации Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и соответствующих боеприпасов.

Кроме того, генерал в отставке обвинил действующее военное руководство страны в серьезных промахах. Как он сказал, именно они являются причиной столь плачевного состояния украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

2 апреля энергетический холдинг ДТЭК заявил, что атаки российских войск на украинские тепловые электростанции (ТЭС) привели к потере 80% генерирующих мощностей в государстве. По данным компании, в результате ударов пять из шести ее ТЭС получили серьезные повреждения.

Ранее на Украине подсчитали количество поврежденных объектов портовой инфраструктуры.