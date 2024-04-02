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В Курске объявлена тревога

Губернатор Курской области сообщил об угрозе БПЛА со стороны Украины

В Курской области объявлена тревога в связи с угрозой БПЛА со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — пишет Старовойт.

Находящимся на улице жителям региона рекомендуется следить за ситуацией и не выходить из домов.

До этого в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек. Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к Белгороду. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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