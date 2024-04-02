В Британии заявили, что город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне

Небольшой финский город Ивало, который расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне Североатлантического альянса с РФ. Об этом пишет британская газета Express.

Как говорится в публикации, финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения НАТО и Российской Федерацией.

Военную базу НАТО, находящуюся недалеко от Ивало, назвали «Арктической Спартой». Это одна из самых близких к границам РФ военных баз США. Несколько таких же баз есть в Латвии, Норвегии и Эстонии, сказано в материале.

В конце марта военный эксперт Александр Степанов заявил о создании США «военного шенгена» в Северной Европе.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению войск и систем поражения РФ у ее границ.

Ранее глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».