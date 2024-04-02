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Российский солдат рассказал, как ВСУ пытаются спасти подбитую технику

Боец ВС РФ: украинцы пытаются утащить подбитый Leopard, чтобы он не достался нам

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Украинские солдаты постоянно пытаются утащить подбитые танки Leopard, чтобы они не достались российской армии в качестве боевого трофея. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка»

«Мы тогда вообще много (подбили), по-моему, восемь М-113, Leopard и пехоты там нормально. Он двигался по асфальту. Мы его заметили, подпустили поближе, чтобы корректировка артиллерии шла намного точнее. И все, подпустили поближе и начали наносить огневое поражение. По-моему, со второго выстрела артиллерии он «взгрустнул»», — рассказал «Бошка», комментируя бои трехнедельной давности.

Он добавил, что украинским солдатам регулярно ставится задача забирать поврежденные иностранные танки, даже несмотря на то, что они могут находиться в пределах досягаемости российской артиллерии.

До этого стала известна главная проблема с западными танками на Украине

Ранее стало известно, что Испания поставит Украине 20 танков Leopard.

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