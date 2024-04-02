Украинское СМИ подтвердило начало демобилизации срочников

На Украине 2 апреля стартовала демобилизация солдат, проходящих срочную службу в армии. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

По данным журналистов, демобилизации подлежат военнослужащие, которых призвали до февраля 2022 года. Исключение составят подписавшие контракт с ВСУ. Точное число граждан, которых демобилизуют, изданию выяснить не удалось.

До этого о начале демобилизации срочников сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, она продлится со 2 апреля по 31 мая в разных воинских частях. В рамках данного графика распределения военнослужащих из различных армейских подразделений будут направлять в запас.

Украинские Telegram-каналы также писали о старте демобилизации с публикацией соответствующих видеороликов.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации. Согласно документу, в апреле-мае должны будут уволить «в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о своей мобилизации несмотря на микроинсульты.