Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия начала военные учения на границе с Украиной

Белоруссия начала учения с силами теробороны в Гомельской и Гродненской областях

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Командно-штабные учения с силами территориальной обороны начались в Рогачевском и Кормянском районах Гомельской области, этот регион граничит с Черниговской областью Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

В ходе учений будут отработаны вопросы охраны и обороны объектов, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения. Также будет оценена готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к осуществлению учебно-боевых задач. Личный состав будет обучен выполнению своих обязанностей при решении задач теробороны и т.д.

Такие же учения начались и в Вороновском районе Гродненской области, граничащей с Литвой. Для этого мероприятия были организованы сборы военнообязанных территориальных войск района. Целью учения названо улучшение навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами теробороны.

Учения с силами территориальной обороны в Гомельской и Гродненской областях продлятся до 4 апреля.

Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами