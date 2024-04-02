Белоруссия начала военные учения на границе с Украиной

Командно-штабные учения с силами территориальной обороны начались в Рогачевском и Кормянском районах Гомельской области, этот регион граничит с Черниговской областью Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

В ходе учений будут отработаны вопросы охраны и обороны объектов, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения. Также будет оценена готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к осуществлению учебно-боевых задач. Личный состав будет обучен выполнению своих обязанностей при решении задач теробороны и т.д.

Такие же учения начались и в Вороновском районе Гродненской области, граничащей с Литвой. Для этого мероприятия были организованы сборы военнообязанных территориальных войск района. Целью учения названо улучшение навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами теробороны.

Учения с силами территориальной обороны в Гомельской и Гродненской областях продлятся до 4 апреля.

Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне.