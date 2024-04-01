Израиль нанес разрушительный удар по иранскому консульству в Дамаске

Здание консульства Ирана в столице Сирии — Дамаске полностью разрушено в результате воздушного удара Вооруженных сил Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал Al-Alam, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Согласно информации канала, иранский посол Хоссейн Акбари и его семья при атаке не пострадали, но сооружение разрушено полностью.

На место инцидента прибыли глава министерства иностранных дел САР Фейсал Аль-Микдад и губернатор Дамаска Мухаммад Тарик Кришати.

Информация и пострадавших уточняется.

Незадолго до этого израильские военно-воздушные силы ударили ракетами по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают элитные части ВС Ирана, иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции.

Ранее Израиль вновь атаковал Дамаск.