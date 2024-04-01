Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес разрушительный удар по иранскому консульству в Дамаске

Здание консульства Ирана в Дамаске разрушено в результате авиаудара ВС Израиля

Здание консульства Ирана в столице СирииДамаске полностью разрушено в результате воздушного удара Вооруженных сил Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал Al-Alam, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Согласно информации канала, иранский посол Хоссейн Акбари и его семья при атаке не пострадали, но сооружение разрушено полностью.

На место инцидента прибыли глава министерства иностранных дел САР Фейсал Аль-Микдад и губернатор Дамаска Мухаммад Тарик Кришати.

Информация и пострадавших уточняется.

Незадолго до этого израильские военно-воздушные силы ударили ракетами по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают элитные части ВС Ирана, иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции.

Ранее Израиль вновь атаковал Дамаск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами