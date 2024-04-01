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На Украине сообщили о начале демобилизации срочников

Депутат Рады Гончаренко заявил о начале демобилизации срочников на Украине

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Kuba Stezycki/Reuters

На Украине началась демобилизация (увольнение солдат из рядов Вооруженных сил) срочников, первых из которых уже отправили в запас. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Наконец-то! Демобилизация срочников началась!» — указывается в публикации.

Согласно информации парламентария, процесс демобилизации срочников начнется с 2 апреля и закончится 31 мая в разных воинских частях. В рамках данного графика распределения военнослужащих из различных армейских подразделений будут направлять в запас.

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский утвердил закон о демобилизации тех военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 года и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометкой «неотложно». Депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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