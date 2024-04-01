Армия Израиля сообщила, что подозрительный летательный аппарат упал на ее базу

На военную базу в городе Эйлат в Израиле упал подозрительный летательный аппарат, вторгшийся ночью в израильское воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что сообщений о пострадавших не поступало, а строение, в которое попал летательный аппарат, получило легкие повреждения.

До этого военные ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на территорию Израиля с востока. Этот объект «упал в Эйлатском заливе».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен к ХАМАС попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа.