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Лерчек поддержала Блиновскую: «Ее сердце разбито»

Блогерша Лерчек назвала Блиновскую своей подругой, которая сделала ошибки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) поддержала сидящую в СИЗО Елену Блиновскую, назвав ее своей подругой. Слова знаменитости передает Life со ссылкой на Shot.

«Я к Лене отношусь, как к своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Не надо забывать, что она такая же мама, как и я. Ее сердце сейчас разбито. Ей очень сложно», — заявила Чекалина.

Она добавила, что блогерша, к сожалению, сделала ошибки. Чекалина напомнила, что сама была в похожей ситуации, а Блиновской не представилась возможность «выйти из этого». Блогерша заявила, что хочет поддержать «королеву марафонов» как маму и женщину, которой сейчас очень плохо и одиноко.

Помимо этого, добавляет канал, Чекалина заявила о планах меньше зарабатывать. Свое решение блогерша объяснила тем, что в таком случае придется платить меньше налогов.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. В декабре того же года Чекалина погасила долг перед государством. Уголовное дело в отношении ее семьи было прекращено.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Им расширили обвинение. Семье увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас Блиновская находится в СИЗО.

Ранее полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой.

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