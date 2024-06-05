Житель Московской области собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации

В Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации «Аллатра». Об этом сообщает подмосковный главк СК на своем сайте.

Мужчина с августа прошлого года по февраль текущего собирал деньги для данного движения. В общей сложности от участников данной организации он получил не менее 17 млн рублей, «которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра».

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации в стране «пророссийской секты» «Аллатра», которая признана нежелательной в самой России. Основанная в 2011 году в Киеве организация называла себя религиозной и указывала, что ее подразделения действуют в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы.

Ранее Минюст России подал иск в суд о ликвидации «Русского ПЕН-центра».